Honor X20 Max 5G to nadchodzący smartfon chińskiej marki. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Urządzenie otrzyma duży ekran o przekątnej aż 7,2 cala. Nie będzie to więc z pewnością mały telefon. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo o modelu Honor X20 Max 5G i kiedy go zobaczymy.