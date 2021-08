Vivo X70 Pro Plus to nadchodzący flagowiec chińskiej marki. Smartfon doczekał się kolejnego przecieku. W sieci pojawiła się kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Dzięki temu nie skrywa on już przed nami w zasadzie żadnych tajemnic. Zobaczmy, co zaoferuje model Vivo X70 Pro Plus i jakie ma wyposażenie.