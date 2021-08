Xiaomi 12 i Redmi K50 to nadchodzące flagowce chińskiej marki. Smartfony będą dostępne w kilku wersjach i do sieci wyciekła lista modeli. Będzie to pięć różnych telefonów. Premiera Xiaomi 12 jest prawdopodobnie całkiem nieodległa. Smartfony z serii Redmi K50 zostaną wprowadzone do oferty później.