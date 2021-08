One UI 4 beta blisko. Samsung uaktualnia aplikacje pod Androida 12

One UI 4 beta to poglądowa nakładka firmy Samsung, która ma bazować na systemie Android 12. Producent zaczął udostępniać aktualizacje, które obejmują aplikacje i tam wnoszona jest zgodność z nową platformą Google. To oznacza, że program pilotażowy z One UI 4 beta może być bardzo blisko.

One UI 4 beta to poglądowe oprogramowanie dla smartfonów marki Samsung, którego premiera jest coraz bliżej. Program pilotażowy nowej nakładki dla modeli Galaxy S21 powinien rozpocząć się już w przyszłym miesiącu. Wygląda na to, że jest to bardzo prawdopodobnie. Firma zaczęła uaktualniać własne aplikacje pod kątem zgodności z systemem Android 12.

Samsung zaczął wdrażać do sklepu Galaxy Store aktualizacje aplikacji, w których oficjalnym wykazie zmian pojawia się informacja o dodaniu wsparcia dla systemu Android 12. To na nim ma właśnie bazować One UI 4 beta. Przykładowy zrzut ekranu widoczny jest poniżej.

Android 12 z One UI 4 beta najpierw dla modeli Samsung Galaxy S21

One UI 4 beta oparte na systemie Android 12 w pierwszej kolejności trafi na modele Samsung Galaxy S21. Potem program pilotażowy zostanie zapewne rozszerzony o inne smartfony. Będą to pewnie tegoroczne modele ze składanymi ekranami. Potem również seria Note 20 i S20. Finalna wersja oprogramowania powinna być gotowa przed końcem tego roku.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło