Pixel 6 Pro dostanie czytnik linii pod ekranem. Wiemy, gdzie umieści go Google

Pixel 6 Pro to smartfon, w którym Google umieści czytnik linii pod ekranem. Będzie to nowość. Zobaczmy, gdzie dostanie element Google Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6 Pro to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Android 12 już wcześniej ujawnił nam, że telefon otrzyma czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem. W którym dokładnie miejscu wyświetlacza go znajdziemy? Tutaj rąbka tajemnicy uchylił sam Hiroshi Lockheimer, jeden z wiceprezesów firmy.

Lockheimer umieścił na Twitterze wpis, w którym zamieścił widoczną poniżej grafikę. Prezentuje ona zrzut ekranu z modelu Google Pixel 6 Pro. Dokładnie zablokowanego. Na nim widać miejsce, gdzie zostanie umieszczony pod wyświetlaczem czytnik linii papilarnych. Materiał usunięto, ale w internecie nic nie ginie i stąd mamy okazję zobaczyć to poniżej.

Google Pixel 6 Pro otrzyma duży wyświetlacz. Będzie to ekran OLED o przekątnej aż 6,7 cala. Wiemy, że rozdzielczość to QHD+. Dokładnie będzie to 1440 x 3120 pikseli. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Google Pixel 6 Pro – specyfikacja techniczna

6,71-calowy ekran pOLED o rozdzielczości 1440 x 3120 pikseli

autorski procesor Tensor

12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 12 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

