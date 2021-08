Xiaomi 11T Pro to nadchodzący flagowiec marki, który był obiektem wielu przecieków. W jego nazwie nie pojawi się już fraza „Mi”. Chiński gigant po prostu z niej zrezygnował. W przyszłych telefonach również najpewniej jej już nie znajdziemy. Do sieci wyciekła cena Xiaomi 11T Pro oraz tańszego modelu. Zobaczmy, ile za nie zapłacimy.

Cena Xiaomi 11T Pro wcale nie taka niska

Cena Xiaomi 11T Pro w wersji 128 GB miejsca na dane to 758,69 funtów, czyli 4070 zł. W opcji z 256 GB miejsca na dane zapłacimy 785,42 funtów, czyli 4210 zł. Tańszy model ma być dostępny od 633,96 funtów (ok. 3400 zł). Do wyboru będą trzy wersje kolorystyczne obudowy i są to Celestial Blue, Moonlight White oraz Meteorite Grey.

Xiaomi 11T Pro to flagowiec, który otrzyma procesor Snapdragon 888 oraz ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Z tyłu obudowy znajdzie się także potrójny aparat fotograficzny. Bateria ma mieć pojemność 5000 mAh i wspierać szybkie ładowanie. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

~6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ lub QHD+ i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

