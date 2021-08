Vivo Y33s to nowy średniak marki. Cena może być nieco wygórowana. Sama specyfikacja techniczna nie jest najwyższych lotów. Zobaczmy, co oferuje Vivo Y33s.

Vivo Y33s to smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach. Cena została ustalona na poziomie 17990 rupii indyjskich (ok. 950 zł). Sprzedaż rusza 23 sierpnia. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne telefonu, które widać na załączonych renderach. Zobaczmy, co ma do zaoferowania specyfikacja techniczna Vivo Y33s.

Smartfon Vivo Y33s ma 6,58-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor MediaTek Helio G80. SoC wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowarki o mocy 18 W.

Vivo Y33s ma też potrójny aparat fotograficzny z sensorami 50 i dwoma 2 MP. Przednia kamerka ma matrycę 16 MP. Czytnik linii papilarnych znajduje się na bocznej ramce. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Vivo Y33s – specyfikacja techniczna

6,58-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

procesor MediaTek Helio G80 z GPU ARM Mali-G52

8 GB pamięci RAM (+ 4 GB VRAM)

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

182 g

Android 11

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło