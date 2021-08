Redmi 10 Prime to smartfon Xiaomi, który wkrótce trafi na rynek. Jest dokładna data premiery. Zobaczmy, co już wiadomo o modelu Redmi 10 Prime.

Redmi 10 Prime to smartfon Xiaomi, który jest obecnie certyfikowany. To przybliża go do debiutu. Pojawiła się dokładna data premiery. Tą jest 3 września. Tego dnia telefon zostanie zaprezentowany w Indiach. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna i co już wiadomo o Redmi 10 Prime.

Smartfon Redmi 10 Prime to przebrandowana „dziesiątka„, która na innych rynkach trafi bez dopisku w nazwie. Smartfon ma 6,5-calowy ekran Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor MediaTek Helio G88. Pod obudową znajdzie się 4 lub 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca.

Redmi 10 Prime ma też baterię o pojemności 5000 mAh. Można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 18 W. Poczwórny aparat fotograficzny ma główny sensor 50 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Znana specyfikacja techniczna tego smartfona Xiaomi widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi 10 Prime – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G88

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

181 g

Android 11 z MIUI 12.5

