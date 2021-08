Nokia G50 5G to nadchodzący smartfon HMD Global. Pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Mamy okazję zobaczyć też design modelu Nokia G50 5G.

Nokia G50 5G to smartfon, który był już obiektem przecieków. HMD Global powinno wprowadzić to urządzenie do oferty w niedługim czasie. Na Instagramie francuskiego oddziału firmy dostrzeżono zajawkę, a ta ujawnia nam design telefonu. Ponadto znana jest częściowa specyfikacja techniczna modelu Nokia G50 5G.

Smartfon Nokia G50 5G otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 480 z obsługą sieci nowej generacji. SoC będzie wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Całość ma pracować pod kontrolą systemu operacyjnej Android 11.

Wiemy też, że Nokia G50 5G ma potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 48 MP. Jednak informacje o pozostałych są na razie tajemnicą. Z przodu znajdziemy ekran ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Szczegóły wyświetlacza nie są znane. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Nokia G50 5G – specyfikacja techniczna

wyświetlacz o nieznanych parametrach

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 480

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

źródło