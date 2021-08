Xiaomi Mi 11T Pro i Mi 11T to nadchodzące smartfony. Co już o nich wiemy? Przypuszczalna cena i specyfikacja techniczna nowości od Xiaomi są już znane.

Xiaomi Mi 11T Pro to nadchodzący flagowiec chińskiej marki, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Wraz z nim pojawi się drugi i zarazem tańszy telefon. Jak będzie cena i co zaoferuje specyfikacja techniczna tych nowości? Zobaczmy, co już wiadomo o tych smartfonach. W tym artykule zebraliśmy znane plotki i przecieki o serii Xiaomi Mi 11T.

Ekrany OLED z odświeżaniem w 120 Hz

Zeszłoroczna seria 10T otrzymała ekrany LCD z odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Wiemy jednak, że w Xiaomi Mi 11T znajdziemy panele OLED, które będą wyświetlać zawartość w 120 Hz. Rozdzielczość to prawdopodobnie Full HD+, ale można wykluczyć, że w modelu Pro będzie to QHD+. To szczegół, który na razie pozostaje tajemnicą.

Dwa różne procesory

Xiaomi Mi 11T Pro ma być pełnoprawnym flagowcem, który otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 888. SoC będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast w tańszym modelu ma znaleźć się układ firmy MediaTek. To Dimensity 1200, który znamy chociażby z Redmi K40 Gaming Edition.

Cena Xiaomi Mi 11T Pro powinna być atrakcyjna

Dokładne kwoty nowych flagowców nie są jeszcze znane. Prawdopodobnie jednak będą zbliżone do zeszłorocznej serii. Tak więc cena Xiaomi Mi 11T Pro w podstawowej konfiguracji może wynieść 2499 zł. Natomiast tańszy model może trafić do sklepów w cenie od 1999 zł.

Bateria 5000 mAh z bardzo szybkim ładowaniem

Plotki mówią o tym, że Xiaomi Mi 11T Pro otrzyma akumulator o pojemności 5000 mAh. Ma on wspierać bardzo szybkie ładowanie. Możliwe, że nawet o mocy 120 W, które wprowadzono wraz z modelem Mix 4. Czy tak jednak będzie, to przekonamy się z czasem. Sama technologia jest już gotowa.

Aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

Xiaomi Mi 11T Pro ma dostać potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor będzie miał prawdopodobnie matrycę 108 MP. Chyba, że producent jednak zdecydował się na czujnik 50 MP. Nie zabraknie też obiektywu ultraszerokokątnego z matrycą 8 MP. Ostatnia kamerka pewnie otrzyma sensor 2 MP. Informacje odnośnie przedniego aparatu nie są znane. W tańszym modelu główny sensor dostanie matrycę 64 MP.

Premiera we wrześniu

Wiemy, że premiera Xiaomi Mi 11T Pro ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Plotki mówią nawet o konkretnym terminie i tym jest 23 września. Na ten dzień planowana jest globalna prezentacja, a więc poznamy ceny w euro. Do tego czasu nowe telefony będą obiektem jeszcze wielu przecieków. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Zobacz ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi 11T Pro – specyfikacja techniczna

~6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ lub QHD+ i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

Xiaomi Mi 11T – specyfikacja techniczna

~6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło: opracowanie własne