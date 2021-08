Pixel 5 i Pixel 4a 5G to zeszłoroczne smartfony Google. Producent robi miejsce pod smartfony Pixel 6. Firma przekazała, że modele 5 i 4a 5G wkrótce znikną.

Google Pixel 5 oraz Pixel 4a 5G to smartfony, które pojawiły się w portfolio producenta jesienią zeszłego roku. Niedawno odbyła się premiera modelu 5a 5G, a przed nami wyczekiwane telefony Google Pixel 6. Wygląda na to, że firma pomału szykuje się do ich premiery, o czym świadczy stanowisko udostępnione serwisowi źródłowemu.

Google przekazało, że Pixele 5 i 4a 5G na razie są jeszcze dostępne w ofercie. Jednak wyjaśnia, że w Stanach Zjednoczonych powinny zostać wyprzedane w ciągu kilku najbliższych tygodni. Wtedy już do sprzedaży nie wrócą, ale będzie je można jeszcze nabyć u partnerów. Do momentu wyczerpania stanów magazynowych.

Google Pixel 5 i 4a 5G do lamusa i nadchodzi Pixel 6

Google Pixel 6 i 6 Pro to dwa smartfony, które już potwierdzono. Zastąpią one w ofercie model 5, względem którego mają zaoferować znacznie więcej możliwości. Ten ostatni był pozycjonowany w tak zwanej wyższej półce średniej. Tegoroczne modele mają być jednak flagowcami. Premiery spodziewamy się jesienią.

