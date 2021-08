OnePlus 9 Pro Limited Edition w opakowaniu „Snackable”, ale nie można go kupić

OnePlus 9 Pro Limited Edition to smartfon w specjalnej wersji, który powstał w ramach akcji back to school. W rzeczywistości jest to poniekąd parodia, co ujawnia opakowanie typu Snackable. Celowo nie użyto Lunchable, aby zapewne nie naruszać znaków towarowych. Co znajdziemy w pudełku z OnePlus 9 Pro Limited Edition?

Zawartość opakowania smartfona OnePlus 9 Pro Limited Edition zasadniczo nie różni się od zwykłej edycji. Znajdziemy tu jednak ładowarkę Warp Charge 65T. Nie zabrakło także specjalnego kabla USB C. Poniżej zdjęcia, które prezentują pudełko.

OnePlus 9 Pro Limited Edition „Snackable” tylko do wygrania

Smartfona OnePlus 9 Pro Limited Edition nie będzie można normalnie kupić. Jest to element kampanii wizerunkowej marki. Wiemy jednak, że firma planuje rozdać 15 sztuk urządzenia. Zostanie to zrobione za sprawą konta na Instagramie od 23 sierpnia. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

6,7-calowy ekran Fluid Display o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 1-120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie 16 MP

aparat fotograficzny 50 + 48 + 8 +2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OxygenOS 11

