Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma udoskonalony aparat. Jednak nowe plotki mówią, że usprawnień może być mało. Zobaczmy, co wiemy o kamerze Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. W sieci pojawiły się nowe plotki, które obejmują aparat fotograficzny. Te wskazują na pewne zmiany, ale z drugiej strony nie będą one jakieś wielkie. Co też w jakimś stopniu może być małym rozczarowaniem. Zobaczmy jednak, czego się dowiadujemy.

Samsung Galaxy S22 Ultra ma dostać 10-krotny zoom. Tak więc pod tym względem nie będzie zmian względem tegorocznego modelu. Dowiadujemy się, że za jego obsługę będą odpowiadać dwa obiektywy, z czego jeden ma być peryskopowy. Oba otrzymają sensory z matrycami 10 MP.

Główny aparat modelu Samsung Galaxy S22 Ultra z sensorem 108 MP

Ponadto aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy S22 Ultra nadal ma mieć główny sensor z matrycą 108 MP. Tutaj ulepszeń nie będzie. Tym razem większe usprawnienia mają objąć kamery dwóch tańszych modeli. Wiemy, że dostaną one główne sensory z matrycami 50 MP. Natomiast połączenie obiektywu ultraszerokokątnego to 12 MP.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło