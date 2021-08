Samsung Galaxy M52 5G to nadchodzący średniak. W sieci pojawiła się niemal kompletna specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje Samsung Galaxy M52 5G.

Samsung Galaxy M52 5G to smartfon, którego premiera wkrótce odbędzie się w Indiach. Tymczasem przed debiutem wyciekła specyfikacja techniczna urządzenia. Zobaczmy, co już wiadomo o tym modelu. Wiemy, że Samsung Galaxy M52 5G ma trafić do portfolio marki we wrześniu.

Samsung Galaxy M52 5G ma procesor Snapdragon 778G, który trafił także do nowej Motoroli Edge 2021. Następnie mamy 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Pod obudową znajdzie się 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 GB miejsca z opcją rozbudowy poprzez karty microSD o pojemności 1 TB. Pojemność baterii nie jest znana.

Ponadto Samsung Galaxy M52 5G ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny wspomagany przez matrycę 12 MP. Natomiast kamerka do zdjęć makro ma sensor 5 MP. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy M52 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności 1 TB

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 12 + 5 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X53

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

175 g

Android 11

