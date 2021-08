Pixel 6 Pro to flagowiec Google na 2021 rok. W sieci pojawiły się plotki obejmujące moc ładowania. Wiemy, Google Pixel 6 Pro ma otrzymać ładowarkę o mocy 33 W.

Google Pixel 6 Pro to smartfon, którego cena nie ma być niska. Czy producent zrekompensuje to chociażby szybkim ładowaniem baterii? Cóż, świeże plotki w tym temacie mówią o tym, że do przodującej w tej kwestii konkurencji będzie daleko. Poza tym wiemy już, że w zestawie z telefonem i tak zabraknie ładowarki.

Google Pixel 6 Pro nie otrzyma ładowarki w pudełku, co producent już potwierdził. Poza tym samo ładowanie przewodowe ma odbywać się z wykorzystaniem mocy na poziomie 33 W. Nie będzie to więc rekordowa wartość. Dla przykładu taki Xiaomi Mi Mix 4 pozwala na ładowanie akumulatora z wykorzystaniem mocy na poziomie aż 120 W.

Wiemy, że Google Pixel 6 Pro ma zadebiutować jesienią tego roku. Premiera prawdopodobnie odbędzie się pod koniec września lub w październiku. Na temat nowego smartfona wiadomo już całkiem sporo. Jego znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Google Pixel 6 Pro – specyfikacja techniczna

6,71-calowy ekran pOLED o rozdzielczości QHD+

autorski procesor Tensor

12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 12 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

