Xiaomi Mi 11T to smartfon, którego premiera jest blisko. Pojawiła się konkretna data premiery. Co ważne dotyczy globalnej wersji Xiaomi Mi 11T, a nie Chin.

Xiaomi Mi 11T to smartfon, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Niedawno do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Data premiery do tej pory pozostawała tajemnicą, ale teraz pojawił się konkretny termin. Tym jest rzekomo 23 września, ale producent na razie go nie potwierdził.

Wspomniana data premiery dotyczy globalnej premiery Xiaomi Mi 11T, a nie w Chinach. Tak więc debiut jest naprawdę blisko. Możliwe, że ceny telefonu poznamy jeszcze przed oficjalnym pokazem. Na tego typu informacje musimy jednak jeszcze poczekać i te pozostają nieznane.

Specyfikacja techniczna Xiaomi Mi 11T na razie niepełna

Pełna specyfikacja techniczna modelu Xiaomi Mi 11T nie jest jeszcze znana. Urządzenie ma dostać procesor MediaTeka. Następnie mamy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Aparat fotograficzny ma dostać główny sensor z matrycą 64 MP. Pozostałe dwa czujniki na razie nie są znane.

