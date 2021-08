OnePlus 9RT z OxygenOS 12 w drodze. Jest specyfikacja techniczna

OnePlus 9RT to nadchodzący smartfon marki. Dostanie OxygenOS 12. Ponadto znana jest specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje OnePlus 9RT.

OnePlus 9RT to smartfon, o którym informacje uzyskał serwis źródłowy. Nie będzie to zupełnie nowe urządzenie, a podrasowana wersja modelu 9R. Wiemy, że ma otrzymać OxygenOS 12 oparty na Androidzie 12. Poza tym znana jest częściowa specyfikacja techniczna telefonu OnePlus 9RT. Zobaczmy, co o nim wiemy.

OnePlus 9RT ma ten sam ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie znajdziemy tu procesor Snapdragon 870 wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca. Jest też bateria o pojemności 4500 mAh z obsługą ładowarki o mocy 65 W.

Wiemy, że OnePlus 9RT ma otrzymać nieco inny aparat fotograficzny. Główny sensor zostanie wymieniony na Sony IMX766 z matrycą 50 MP. Pozostałe elementy pewnie będą podobne. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

OnePlus 9RT – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran Fluid AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 16 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh z Warp Charge 65 W

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z OxygenOS 12

źródło