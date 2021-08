Xiaomi Mi Mix 4 wspiera inteligentne ładowanie

Xiaomi Mi Mix 4 ma funkcję podobną do tej znanej z iPhone’ów. To inteligentne ładowanie. Dzięki temu bateria z Xiaomi Mi Mix 4 powinna posłużyć dłużej.

Xiaomi Mi Mix 4 debiutował w zeszłym tygodniu. Smartfon obsługuje bardzo szybką ładowarkę o mocy aż 120 W. Teraz dowiadujemy się, że telefon wspiera także inteligentne ładowanie. Jest to rozwiązanie dosyć podobne do tego, co znamy z iPhone’ów. Zobaczmy, jak to działa na przykładzie modelu Xiaomi Mi Mix 4.

Inteligentne ładowanie z Xiaomi Mi Mix 4 bazuje na algorytmach podobnych do tych, z których korzysta Apple. Smartfon uczy się nawyków użytkownika. Na tej podstawie ładuje akumulator tylko do zadanego poziomu. W konsekwencji cały proces powinien wydłużyć żywotność baterii.

Obecnie czekamy na informacje o dostępności Xiaomi Mi Mix 4 na globalnych rynkach. W Chinach smartfon szybko się wyprzedał. Przy okazji producent zapowiedział, że przez najbliższy czas z zakupem mogą występować problemy. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi Mix 4 – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 Plus

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie pod ekranem

aparat fotograficzny 108 + 13 + 8 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

225 g

Android 11 z MIUI 12.5

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło