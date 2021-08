Samsung Galaxy A53 to nadchodzący średniak firmy. W sieci pojawiły się plotki obejmujące aparat. Na debiut modelu Samsung Galaxy A53 poczekamy do 2022 r.

Samsung Galaxy A53 będzie następcą modelu A52s. Ten ostatni dopiero co zadebiutował. Tymczasem w sieci już pojawiły się pierwsze plotki związane z kolejnym smartfonem koreańskiej marki. Przecieki obejmują aparat fotograficzny, ale na ten moment są bardzo skąpe. Zobaczmy jednak, co w planach ma producent.

Dowiadujemy się, że Samsung Galaxy A53 otrzyma ponownie poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Tak więc pod tym względem w tej serii do zmiany nie dojdzie. Koreańczycy nie planują więc implementacji matrycy 108 MP czy innej i pozostaną przy dotychczasowym rozwiązaniu. Poza tym spodziewajmy się obiektywu szerokokątnego, czujnika głębi oraz kamerki do zdjęć makro.

Specyfikacja modelu Samsung Galaxy A53 tajemnicą

Jest zbyt wcześnie, aby mówić o kompletnej specyfikacji technicznej smartfona Samsung Galaxy A53. To urządzenie, które zobaczymy dopiero w pierwszej połowie 2022 r. Do tego czasu telefon będzie jeszcze obiektem mnóstwa przecieków. Wtedy dowiemy się, co ulegnie zmianie względem modelu A52s.

