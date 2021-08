Redmi 10 oficjalnie. Cena, specyfikacja techniczna i dostępność

Redmi 10 to nowy smartfon Xiaomi. Cena jest niska, a specyfikacja techniczna całkiem ciekawa. Zobaczmy, jakie możliwości oferuje Redmi 10.

Redmi 10 to smartfon, który Xiaomi niedawno potwierdziło. Teraz odbyła się jego właściwa premiera. Cena została ustalona na poziomie 650 MYR, co daje nam równowartość 600 złotych. Dotyczy to wersji z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna Redmi 10.

Smartfon Redmi 10 ma procesor MediaTek Helio G88. SoC wspomagany jest przez 4 lub 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Ekran to 6,5-calowy panel o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie o mocy 18 W.

Redmi 10 ma też poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP. Nie zabrakło również kamerki do zdjęć makro oraz czujnika głębi z sensorami 2 MP. Przednia kamerka ma matrycę 8 MP. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi 10 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G88

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

181 g

Android 11 z MIUI 12.5

