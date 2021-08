Samsung Galaxy A52s 5G blisko. Wycieka kompletna specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy A52s 5G jest blisko. Do sieci wyciekła kompletna specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co już wiadomo o smartfonie Samsung Galaxy A52s 5G.

Samsung Galaxy A52s 5G to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Premiera musi już być blisko. Tymczasem do sieci przedostała się kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Przy okazji dowiadujemy się o kilku nowych szczegółach. Zobaczmy, co zaoferuje Samsung Galaxy A52s 5G.

Z nowych informacji warto wspomnieć, że Samsung Galaxy A52s 5G otrzyma obudowę zgodną z normą IP67. Następnie mamy brak bezprzewodowego ładowania i czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB. Pozostałe szczegóły przedostały się już wcześniej. Wiemy, że w Europie ceny smartfona mają zaczynać się od 449 euro.

Samsung Galaxy A52s 5G ma 6,5-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Pod obudową jest procesor Snapdragon 778G. Aparat fotograficzny jest poczwórny i ma główny sensor 64 MP. Bateria ma pojemność 4500 mAh. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A52s 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 12 + 5 +2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X53

dual SIM

złącze USB C i słuchawkowe

czytnik linii papilarnych

IP67

189 g

Android 11 z One UI 3

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło