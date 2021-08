Redmi 10 Prime to nadchodzący smartfon Xiaomi. Model został dostrzeżony w bazie IMEI. To oznacza, że premiera telefonu Redmi 10 Prime jest blisko.

Redmi 10 Prime to jeden z nadchodzących smartfonów Xiaomi. Powinniśmy go zobaczyć ze zwykłą „dziesiątką„. Urządzenie zostało dostrzeżone w bazie IMEI. To oznacza, że jego premiera musi być nieodległa. Tam przy okazji dowiadujemy się, że specyfikacja techniczna telefonu nie obejmuje modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G.

Redmi 10 Prime ukrywa się pod nazwą kodową 21061119BI i właśnie pod taką pojawił się w bazie EMEI. Xiaomi zapewne wprowadzi ten model do sprzedaży na terenie Indii. Niestety na temat tego urządzenia wiadomo bardzo niewiele. Jego specyfikacja techniczna czy wyposażenie są na razie tajemnicą. Wiadomo, że ma modem zapewniający łączność z sieciami LTE.

Cena Xiaomi Redmi 10 Prime z pewnością będzie atrakcyjna

Cena Redmi 10 Prime nie jest znana, ale z pewnością będzie atrakcyjna. Cała ta seria Xiaomi z pewnością napędzi w tym roku chińskiej marce dobrą sprzedaż. Tak było przed laty i nie spodziewamy się, że tym razem miałoby być inaczej. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na oficjalną premierę.

