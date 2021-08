Xiaomi Mi 11T i Redmi K40 Ultra już blisko. Jest specyfikacja techniczna

Xiaomi Mi 11T i Redmi K0 Ultra zbliżają się wielkimi krokami. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna smartfonów. Zobaczmy, co i nich wiemy.

Xiaomi Mi 11T ma dostać ekran o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor firmy MediaTek i prawdopodobnie będzie to Dimensity 1200. Następnie mamy aparat fotograficzny z głównym sensorem OmniVision OV64B 64 MP. Obiektyw ultraszerokokątny ma czujnik Sony IMX355 8 MP, a całość uzupełni kamerka do zdjęć makro.

Natomiast Redmi K40 Ultra ma dostać aparat fotograficzny z głównym sensorem Samsung HM2 108 MP. Pozostałe dwa elementy mają być tymi samymi, które znajdziemy w Xiaomi Mi 11T. Tu pod obudową także znajdzie się procesor MediaTeka i jest bardzo możliwe, że ponownie będzie to wspomniany Dimensity 1200.

Kompletna specyfikacja Xiaomi Mi 11T i Redmi K40 Ultra tajemnicą

O nowych smartfonach Chińczyków wiemy coraz więcej, ale kompletna specyfikacja techniczna modeli Xiaomi Mi 11T oraz Redmi K40 Ultra na razie nie jest znana. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Pierwszy ze smartfonów będzie dostępny na rynkach globalnych, ale ten drugi może nie opuścić Państwa Środka.

