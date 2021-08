Samsung Galaxy Z Fold 3 ma nowy panel AMOLED – Eco OLED

Samsung Galaxy Z Fold 3 otrzymał nowy ekran AMOLED. To panel o nazwie Eco OLED. Dzięki temu Samsung Galaxy Z Fold 3 potrzebuje mniej energii.

Samsung Galaxy Z Fold 3 to smartfon, który otrzymał ekran AMOLED nowej generacji. Pozwala on na pracę z użyciem piórka S Pen czy też ma kamerkę schowaną pod wyświetlaczem. Teraz Koreańczycy pochwalili się, że to nowy panel o nazwie Eco OLED. Zobaczmy, czym się wyróżnia.

Ekran Eco OLED z modelu Samsung Galaxy Z Fold 3 wyróżnia się aż 25 proc. redukcją zapotrzebowania na energię względem panelu z poprzedniej generacji smartfona. Stało się to możliwe poprzez nową strukturę laminatu panelowego zamiast konwencjonalnego polaryzatora. W ten sposób przepuszczalność światła zwiększono o 33 proc.

Samsung opatentował panel Eco OLED z modelu Galaxy Z Fold 3 na terenie kilku państw. W tym również europejskich. Dzięki temu rozwiązaniu powinno ulec poprawie ogólne zapotrzebowanie na energię. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Z Fold 3 – specyfikacja techniczna

7,6-calowy składany ekran o rozdzielczości 2208 x 1768 pikseli

6,2-calowy ekran o rozdzielczości 2260 x 832 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 10 MP do selfie

kamerka 4 MP do selfie

aparat fotograficzny Sony IMX555 12 MP + 3M5 12 MP + 3L6 12 MP

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

158,2 x 128,1 x 6,4-14,4 mm

271 g

Android 11 z One UI 3.5

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Netfliksa

źródło