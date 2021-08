Samsung Galaxy S22 Ultra na ciekawej wizualizacji

Samsung Galaxy S22 Ultra to flagowiec Koreańczyków, na pierwszą połowę 2022 r., który był już obiektem przecieków. W sieci pojawiła się ciekawa wizualizacja, która prezentuje smartfona. Na niej mamy okazję zobaczyć, jak telefon wyobraża sobie Jermaine Smit z kanału Concept Creator. Rzućmy sobie na to okiem.

Wizualizacja modelu Samsung Galaxy S22 Ultra widoczna jest poniżej. Autor wyobraża sobie wyspę dla aparatu fotograficznego z inspiracjami z tegorocznych modeli. Jest ona jednak większa i zajmuje około 1/3 plecków. Wygląda to z pewnością ciekawie. Natomiast z przodu mamy wyświetlacz bez żadnych wcięć. Kamera do selfie miałaby znaleźć się pod ekranem.

Prawdziwy Samsung Galaxy S22 Ultra może wyglądać inaczej

Pamiętajmy, że powyższe wideo to tylko wizualizacja. Ciekawa, ale to ciągle koncept. Rzeczywisty Samsung Galaxy S22 Ultra może wyglądać zupełnie inaczej, co z pewnością warto mieć na uwadze. Jego prawdziwy wygląd zapewne poznamy na renderach jesienią tego roku. Jest to kwestia kilku najbliższych miesięcy.

