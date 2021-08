Samsung Galaxy A03s blisko. Jest specyfikacja techniczna i kolory

Samsung Galaxy A03s to nowy smartfon, który jest blisko. Wyciekła niemal kompletna specyfikacja techniczna. Znamy też kolory modelu Samsung Galaxy A03s.

Samsung Galaxy A03s to tani smartfon koreańskiego giganta, który jest blisko. Do sieci wyciekła niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Pojawiły się też rendery ujawniające planowane kolory obudowy. Zobaczmy, co już wiadomo na temat modelu Samsung Galaxy A03s.

Samsung Galaxy A03s ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+. Sercem smartfona jest procesor MediaTek Helio P35. SoC wspomagany będzie przez 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Natomiast bateria ma pojemność 5000 mAh.

Poza tym Samsung Galaxy A03s ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 13 MP. Pozostałe dwa mają matryce 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 5 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką One UI 3.1. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A03s – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli

procesor MediaTek Helio G35

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z One UI 3.1

