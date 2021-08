OnePlus 10 i OnePlus Nord 3. generacji to smartfony firmy na 2022 r. Jeden z nich został dostrzeżony w bazie IMEI. Wygląda na to, że jest to OnePlus Nord 3.

OnePlus 10 oraz OnePlus Nord 3. generacji to smartfony, których premiery spodziewamy się w 2022 r. Oba urządzenia są już naturalnie w trakcie opracowywania. Jedno z tych urządzeń zostało dostrzeżone w bazie EMEI. Tam poznajemy nazwę kodową przygotowywanego sprzętu. Jest też pewna sugestia związana z konkretnym modelem.

Wspomniane urządzenie dostrzeżono w bazie EMEI pod nazwą kodową NE2210. „22” w kryptonimie oznacza, że jest to smartfon na 2022 r. Natomiast „10” mogłaby sugerować, że jest to OnePlus 10. Wygląda jednak na to, że mamy tu raczej do czynienia z modelem Nord 3. generacji. Wskazuje na to inny element układanki.

OnePlus Nord 3 bardziej prawdopodobny od 10

W nazwie NE2210 pojawia się na początku NE, a nie LE. Dlatego mamy przypuszczenia, że jest to raczej OnePlus Nord 3. generacji, a nie kolejny flagowiec z serii 10. Baza EMEI nie ujawnia nam na razie żadnych dodatkowych szczegółów. Na te przyjdzie nam trochę poczekać.

