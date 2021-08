IQOO 8 Pro debiutuje na dniach. Tymczasem wyciekła niemal kompletna specyfikacja techniczna smartfona. Zobaczmy, co już wiemy o telefonie IQOO 8 Pro.

IQOO 8 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się później w tym tygodniu. Ostatnio mogliśmy zobaczyć jego rendery i cenę. Pojawiła się także częściowa specyfikacja techniczna. Teraz mamy niemal kompletne dane, które pojawiły się w serwisie społecznościowym Weibo. Zobaczmy, co wiadomo o IQOO 8 Pro.

Telefon IQOO 8 Pro to flagowiec, który dostanie 6,78-calowy ekran AMOLED E5 o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 888+ wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4500 mAh.

IQOO 8 Pro na wyposażeniu ma również potrójny aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów 50, 48 i 16 MP. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z OriginOS. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

IQOO 8 Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED E5 QHD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888+

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 16 MP

bateria o pojemości 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OriginOS

