OnePlus 9T to smartfon, którego premiery normalnie spodziewalibyśmy się w drugiej połowie roku. Niedawno jednak pojawiły się plotki, jakoby z debiutu tego urządzenia jednak zrezygnowano. Tymczasem sam producent zdaje się sugerować coś innego. Nowy telefon może być w rzeczywistości całkiem blisko.

Firma opublikowała na własnych mediach społecznościowych zdjęcie widoczne poniżej. Prezentuje ono model 9 w liściach herbaty (z j. ang. tea). Czyżby więc było to potwierdzenie tego, że OnePlus 9T jednak jest w drodze? Jest to bardzo prawdopodobne.

Premiera OnePlus 9T bez modelu Pro

Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że OnePlus 9T pojawi się w tylko w jednej wersji. Podobnie było w zeszłym roku, gdy zrezygnowano z wariantu z dopiskiem Pro w nazwie. Pewne informacje wskazują na aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Ponownie kamera ma być sygnowana logo marki Hasselblad, z którą to Chińczycy nawiązali dłuższą współpracę. Jeśli dojdzie do premiery, to ta powinna odbyć się we wrześniu lub październiku.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło