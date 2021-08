Xiaomi Mi Mix 4 wyprzedany. Z dostępnością będą problemy

Xiaomi Mi Mix 4 dopiero co zadebiutował. Tymczasem już został wyprzedany. Wiemy również, że z dostępnością Xiaomi Mi Mix 4 mają występować problemy.

Xiaomi Mi Mix 4 to smartfon, który debiutował w tym tygodniu. Cena podstawowej wersji została ustalona na poziomie 4999 juanów (ok. 3 tys. zł). Nowy bezramkowiec Chińczyków spotkał się z wielkim zainteresowaniem ze strony klientów. Do tego stopnia, że został bardzo szybko wyprzedany. Ponadto z dostępnością Xiaomi Mi Mix 4 będą występować problemy.

Głos w sprawie zabrał sam Lu Weibing, jeden z dyrektorów chińskiej marki. Przeprosił za to, że Xiaomi Mi Mix 4 został tak szybko wyprzedany. Poza tym podał wyjaśnienie, które obejmuje wspomniane problemy z dostępnością. Związane są one z ograniczonymi dostawami procesorów Snapdragon 888+ oraz niedoborami ceramicznych plecków.

Ciągle nie wiadomo, jakie plany firma ma z wprowadzeniem Xiaomi Mi Mix 4 na globalne rynki. Biorąc pod uwagę problemy z dostępnością w Chinach, to raczej w Europie smartfona prędko nie zobaczymy. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej informacji. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi Mix 4 – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 Plus

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie pod ekranem

aparat fotograficzny 108 + 13 + 8 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

225 g

Android 11 z MIUI 12.5

