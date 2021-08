MIUI 12.5 to duża aktualizacja oprogramowania dla telefonów chińskiej marki, która ostatnio doczekała się edycji Enchanced. Ta już zresztą zaczęła trafiać na pierwsze modele. Na razie w Chinach. Teraz dowiadujemy się, że Xiaomi testuje nowe widżety. Przypominają one te, które znamy z iOS dla iPhone’ów.

Wspomniane widżety są częścią aktualizacji MIUI 12.5 Enchanced. Wygląda rzeczywiście przypomina te z systemu iOS. Poza tym wiemy, że dostęp można uzyskać po instalacji App Vault (V5.0.56) oraz Galerii (V2.2.21) w wymienionych w nawiasach wersjach. Poza tym wymagana jest nakładka w wersji beta. Ponadto musi bazować na systemie Android 11.







Nowe widżety z MIUI 12.5 wkrótce dla wszystkich

Na Xiaomi testuje te nowe widżety, ale z czasem zostaną one wprowadzone u wszystkich. Nastąpi to z aktualizacją oprogramowania. Na razie nie wiadomo, kiedy to jednak nastąpi. Przez najbliższy czas będzie prowadzony program pilotażowy i to on zadecyduje o tym, w jakiej postaci zostanie finalnie udostępniona funkcja.

