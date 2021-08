Realme GT Master Edition z MagDart pozuje na zdjęciach

Realme GT Master Edition wkrótce zadebiutuje w Europie. Smartfon był jednym z kilku, które firma testowała z myślą o technologii MagDart. To nowa ładowarka bezprzewodowa, która zadebiutuje wraz z flagowcem Flash. Plany firmy ujawniają nam zdjęcia, które przedostały się do sieci.

Realme GT Master Edition wraz z ładowarką MagDart widoczny jest na poniższych zdjęciach. Można dostrzec rozwiązanie podobne do tego, co Apple wprowadziło wraz z MagSafe przy okazji premiery iPhone’ów 12. W przypadku rozwiązania chińskiej marki ładowanie odbywa się jednak szybciej. I to jest zasadnicza różnica.







Realme GT Master Edition bez obsługi MagDart

Na planach jednak się skończyło i dziś wiemy, że Realme GT Master Edition rozwiązania MagDart nie wspiera. Po prostu firma testowała je na tym modelu, ale docelowo wersja konsumencka telefonu pozostanie bez wsparcia, co trzeba mieć na uwadze. Europejska premiera tego modelu jest już blisko. Pomimo braku obsługi tej technologii sprzęt i tak jest bardzo ciekawy.

