Mi Mix 5 to nadchodzący flagowiec Xiaomi na 2022 r. Plotki mówią, że dostanie ładowanie HyperCharge 200 W. Na debiut Xiaomi Mi Mix 5 trochę poczekamy.

Xiaomi Mi Mix 5 to flagowy smartfon, który zobaczymy dopiero w przyszłym roku. Za nami premierą czwartej generacji, która to wyróżnia się kamerką schowaną pod ekranem. Znajdziemy tu też szybkie ładowanie baterii, ale nadal nie jest to HyperCharge zaprezentowane jakiś czasu. Ładowarka o mocy 200 W może pojawić się wraz z kolejną iteracją telefonu.

Plotki mówią o tym, że Xiaomi Mi Mix 5 może wprowadzić wsparcie dla HyperCharge. Będzie to bardzo szybkie ładowanie o mocy 200 W, które Chińczycy prezentowali jakiś czas temu. Technologia nie jest jeszcze gotowa do wdrożenia. To ma się zmienić dopiero w 2022 r.

Xiaomi Mi Mix 5 z HyperCharge może zapewnić najszybsze ładowanie na rynku

Na razie wybrane smartfony wspierają przewodowe ładowanie o mocy 120 W. Szybszych technologii dla telefonów na rynku na razie nie ma. Xiaomi Mi Mix 5 wraz z HyperCharge może więc wyznaczyć tutaj zupełnie nowe standardy. To jednak urządzenie, na które trochę poczekamy.

