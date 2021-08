Honor X20 5G to nowy średniak marki. Jego cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Zobaczmy, co oferuje smartfon Honor X20 5G.

Honor X20 5G to smartfon, który był obiektem różnych przecieków. Teraz odbyła się jego premiera. Cena podstawowej wersji telefonu została ustalona na poziomie 1899 juanów (ok. 1140 zł). Natomiast za topową konfigurację trzeba zapłacić 2499 juanów (ok. 1500 zł). Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna modelu Honor X20 5G.

Smartfon Honor X20 5G ma 6,67-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Sercem telefonu jest procesor MediaTek Dimensity 900. SoC wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4300 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 66 W.

Ponadto Honor X20 5G ma potrójny aparat fotograficzny. Składa się on z głównego sensora 64 MP i dwóch 2 MP. Te ostatnie to czujnik głębi i kamerka do zdjęć makro. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Honor X20 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 900

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

potrójny aparat fotograficzny 64 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z Magic UI

źródło