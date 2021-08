Samsung Galaxy A52s blisko. Wycieka kompletna specyfikacja i cena

Samsung Galaxy A52s wkrótce trafi na rynek. Tymczasem wyciekła specyfikacja techniczna i cena. Zobaczmy, co już wiemy o smartfonie Samsung Galaxy A52s.

Samsung Galaxy A52s to smartfon, który był już obiektem wycieków. Premiera musi być już bardzo nieodległa. Tymczasem do sieci wyciekła cena i niemal kompletna specyfikacja techniczna. Zobaczmy więc, co wiadomo o telefonie Samsung Galaxy A52s.

Cena modelu Samsung Galaxy A52s w Europie ma wynieść 449 euro. To daje nam kwotę na poziomie 2060 zł. Smartfon ma 6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Sercem telefonu jest nowy procesor Snapdragon 778G. SoC będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Samsung Galaxy A52s ma też baterię o pojemności 4500 mAh. Będzie ją można ładować z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Następnie mamy aparat fotograficzny składający się z sensorów 64, 12 i dwóch 5 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A52s – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 12 + 5 + 5 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z One UI 3

