Android 12 beta 4 ujawnia informacje o Google Pixel 6

Android 12 beta 4 to najnowsza aktualizacja. Zawiera pewne informacje o Google Pixel 6. W nowej becie systemu Android 12 doszukano się szczegółów aparatu.

Android 12 beta 4 to najnowsze wydanie poglądowe nowej platformy, która zbliża się wielkimi krokami do finalnej odsłony. W jej kodzie doszukano się informacji o smartfonach Google Pixel 6, które zadebiutują jesienią. Obejmują one m.in. aparat fotograficzny czy modem 5G. Wskazują na powiązania z Exynosem.

Android 12 beta 4 ujawnia nam, że Google Pixel 6 otrzyma sensor ukrywający się pod skrótem gn1_wide_p21. Tak więc będzie on połączony z kamerą szerokokątną (główną) i w rzeczywistości jest to Samsung ISOCELL GN1 50 MP. Plotki na ten temat pojawiały się już wcześniej. Teraz mamy ich potwierdzenie.

Android 12 beta 4 ujawnia coś jeszcze o Google Pixel 6

Google Pixel 6 otrzyma autorski układ Tensor. Już wcześniej jednak pojawiały się informacje, że jest to tak naprawdę niewydany Exynos Samsunga. Android 12 beta 4 rzeczywiście zdaje się to potwierdzać. W systemie są zapiski o modemie 5G g5123b. Jest to nowsza wersja modemu Exynos 5123A z urządzeń koreańskiej marki.

