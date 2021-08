Samsung Galaxy S21 FE dostrzeżony na Instagramie. Choć nie zadebiutował

Samsung Galaxy S21 FE to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Jego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem pojawił się w jednym z postów umieszczonych w serwisie Instagram. Zdjęcie niedługo po publikacji usunięto. Jednak w internecie nic nie ginie.

Poniżej widać zdjęcie promocyjne, które umieszczono w serwisie Instagram. Widać na nim laptopa, słuchawki Buds Pro oraz niezapowiedzianego smartfona. Tak, to Samsung Galaxy S21 FE, który to dopiero ma trafić na rynek. Widać aparat podobny do kamer pozostałych modeli z tej serii. Obudowa jest plastikowa.

Samsung Galaxy S21 FE dostanie 6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Snapdragon 888. SoC będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Jest też potrójny aparat fotograficzny. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S21 FE – specyfikacja techniczna

6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 32 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności 4370 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

155,7 x 74,5 x 7,9 mm

Android 11 z One UI 3

źródło