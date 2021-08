Premiera Xiaomi Mi Mix 4. Cena i specyfikacja techniczna

Xiaomi Mi Mix 4 to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Dziś w Chinach odbyła się jego oficjalna premiera. To pierwsze urządzenie tej marki, w którym kamerę do selfie schowano pod ekranem. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Zobaczymy, co ma do zaoferowania Xiaomi Mi Mix 4.

Cena Xiaomi Mi Mix 4 nie jest niska

Xiaomi Mi Mix 4 to flagowiec. Stąd też jego cena nie należy do najniższych. Co też było tak naprawdę do przewidzenia. Poszczególne kwoty widoczne są poniżej.

model z 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane – 4999 juanów (ok. 3010 zł)

model z 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane – 5299 juanów (ok. 3190 zł)

model z 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane – 5799 juanów (ok. 3500 zł)

model z 12 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane – 6299 juanów (ok. 3800 zł)

Xiaomi Mi Mix 4 będzie dostępny w trzech kolorach obudowy. To biały, czarny i szary wariant. Na razie wiadomo, że telefon trafi do sprzedaży w Chinach. Na temat pozostałych rynków producent na razie nie wspomina.

Ekran AMOLED z kamerą pod wyświetlaczem

Xiaomi Mi Mix 4 ma ekran AMOLED o przekątnej 6,67-cala i rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli). Wyświetlacz jest w stanie prezentować obraz w 120 Hz i wyróżnia się przede wszystkim kamerką do selfie, którą schowano bezpośrednio pod panelem. Ma ona sensor 20 MP i firma chwali się, że robione nią zdjęcia mają oferować dobrą jakość.

Mocny procesor Snapdragon 888 Plus

Sercem Xiaomi Mi Mix 4 jest najnowszy procesor Qualcomma dla flagowców, czyli Snapdragon 888 Plus. To bardzo mocny SoC, który po prostu został podkręcony względem tego poprzedniego z pierwszej polowy tego roku. Układ wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca.

Potrójny aparat fotograficzny z sensorem 108 MP

Xiaomi Mi Mix 4 ma potrójny aparat fotograficzny. Składa się on głównego sensora Samsunga z matrycą 108 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 13 MP. Całość uzupełnia kamerka peryskopowa z czujnikiem 8 MP. Kamera zapewnia 5-krotny zoom optyczny i 50-krotny cyfrowy.

Bateria z bardzo szybkim ładowaniem

Xiaomi Mi Mix 4 wspiera bardzo szybkie ładowanie. Akumulator ma pojemność 4500 mAh i drogą przewodową umożliwia ładowanie o mocy 120 W. Do pełna trwa to tylko 21 minut lub nawet 15 minut w trybie Boost. Natomiast z użyciem ładowarki bezprzewodowej będzie to odbywało się z użyciem mocy na poziomie 50 W. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi Mix 4 – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 Plus

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie pod ekranem

aparat fotograficzny 108 + 13 + 8 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

225 g

Android 11 z MIUI 12.5

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło