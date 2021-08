Xiaomi Mi 11T to nadchodzący smartfon marki. Pod pewnym względem może być rozczarowaniem. Pod obudową Xiaomi Mi 11T znajdzie się procesor MediaTek.

Xiaomi Mi 11T to smartfon, którego premiera jest nieodległa. Spodziewamy się go w ciągu kilku najbliższych tygodni. Urządzenie jest już certyfikowane i dowiadujemy się, że ma otrzymać chip firmy MediaTek z obsługą 5G. Telefon ukrywa się pod nazwą kodową 2107113SG i pod taką wcześniej dostrzeżono go na stronie FCC.

Xiaomi Mi 11T prawdopodobnie otrzyma procesor MediaTek Dimensity 1200. Ten sam, który trafił do modelu Redmi K40 Gaming Edition. Jest to obecnie topowy układ tego producenta z obsługą sieci w standardzie 5G. Inaczej jednak sytuacja ma wyglądać w przypadku modelu z dopiskiem Pro.

Xiaomi Mi 11T Pro nie otrzyma procesora MediaTek

W przypadku Xiaomi Mi 11T Pro spodziewajmy się innego układu. Nie dostarczy go firma MediaTek. Tutaj mowa o tańszym modelu telefonu. W droższej edycji spodziewajmy się procesora Qualcomma. Prawdopodobnie będzie to Snapdragon 888, ale to wyjaśni się z czasem. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na nowe informacje.

