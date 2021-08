Realme Narzo 30 5G debiutuje w Polsce. Na start promocja i niższa cena

Realme Narzo 30 5G to smartfon, który debiutował w maju. Teraz doczekaliśmy się jego debiutu w Polsce. Na start została przygotowana ciekawa promocja. W jej ramach cena telefonu została obniżona do 799 zł. Później model Realme Narzo 30 5G w kraju ma kosztować o 100 zł więcej.

Niższa cena Realme Narzo 30 5G obowiązuje tylko do 10 sierpnia do godziny 23:59. Jest to więc krótkotrwała promocja. Z zakupami trzeba się pospieszyć. Telefon dostępny jest w Polsce tylko w jednej konfiguracji. To model z 4 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane.

Realme Narzo 30 5G ma 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+. Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 700. Znajdziemy tu też aparat fotograficzny z sensorami 48 i dwoma 2 MP. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme Narzo 30 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700

4 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 256 GB

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i słuchawkowe

czytnik linii papilarnych

192 gramy

Android 11

