Honor Magic 3 także w wersji Porsche Design

Honor Magic 3 to seria smartfonów, która była obiektem wielu przecieków. Teraz dowiadujemy się, że w drodze jest także wariant z dopiskiem Porsche Design. Wcześniej z tą marką współpracowało Huawei, co również zaowocowało powstaniem wspólnych produktów. Teraz będzie to również submarka Chińczyków, która to potem została odsprzedana.

Honor Magic 3 Porsche Design będzie więc najdroższym z nowych telefonów marki. Dokładne szczegóły tej współpracy nie są jeszcze znane. Spodziewajmy się jednak specjalnie wykonanej obudowy i logo firmy. Na dokładne informacje trzeba będzie jednak poczekać.

Honor Magic 3 Porsche Design jednym z trzech smartfonów

Seria Honor Magic 3 ma objąć co najmniej trzy modele telefonów. Wariant Porsche Design będzie tym topowym, ale pojawią się także tańsze smartfony. Cała linia to jednak flagowce, które mają zaoferować konkretną specyfikację techniczną i aparaty fotograficzne z wyższej półki. Oficjalna premiera jest już bardzo blisko, bo odbędzie się później w tym tygodniu.

