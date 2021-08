Xiaomi Mi Mix 4 jest blisko. Co wiemy przed premierą? Cena i częściowa specyfikacja techniczna są już znane. Zobaczmy, co wiadomo o Xiaomi Mi Mix 4.

Xiaomi Mi Mix 4 to flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Znane są już częściowa specyfikacja techniczna czy przybliżona cena. Premiera odbędzie się już w najbliższy wtorek. Dlatego zdecydowaliśmy się na zebranie znanych informacji i plotek w jednym miejscu. Zobaczmy, co już wiadomo o smartfonie Xiaomi Mi Mix 4.

6,6-calowy ekran OLED z kamerą pod spodem

Xiaomi Mi Mix 4 będzie pierwszym smartfonem chińskiej marki z kamerką schowaną pod ekranem. To oznacza, że wyświetlacz nie ma żadnych wcięć i wypełni niemal cały przód. To 6,6-calowy panel OLED z zakrzywionymi krawędziami o rozdzielczości Full HD+. Wiadomo też, że zapewni odświeżanie obrazu w 120 Hz. Z pewnością nie zabraknie także zgodności z różnymi standardami, jak chociażby HDR 10+.

Pod obudową Snapdragon 888 Plus

Sercem Xiaomi Mi Mix 4 będzie mocny procesor Snapdragon 888 Plus. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jest on podrasowaną wersją poprzedniego układu. Chip ma być wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 256 GB miejsca. Choć nie można wykluczyć również edycji mającej 512 GB pamięci UFS 3.1.

Aparat fotograficzny z obiektywem peryskopowym

Aparat fotograficzny modelu Xiaomi Mi Mix 4 skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Wiemy już, jak zaprojektowano wyspę z obiektywami i wiemy, że jeden z nich jest peryskopowy. To powinno zapewnić sporo możliwości z zakresu zoomu. Główny sensor prawdopodobnie ma matrycę 50 MP. Na kompletne szczegóły tej kamery przyjdzie nam jednak jeszcze chwilę poczekać.

Cena Xiaomi Mi Mix 4 nie będzie niska

Cena smartfona Xiaomi Mi Mix 4 nie będzie niska, ale tego akurat chyba nikt się nie spodziewa. Plotki mówią o tym, że w Chinach telefon ma być dostępny w kwocie od 5999 juanów (ok. 3,6 tys. zł). Jeśli urządzenie pojawi się w Europie, to zapłacimy znacznie więcej. Choć tutaj warto mieć na uwadze, że jego premiera poza Państwem Środka jest na razie mocno niepewna.

Bateria 5000 mAh z bardzo szybkim ładowaniem

Xiaomi Mi Mix 4 ma ponadto dostać baterię o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że będzie ją można ładować z użyciem ładowarki o mocy aż 120 W. Poza tym spodziewajmy się szybkiego ładowania bezprzewodowego. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi Mix 4 – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 Plus

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie pod ekranem – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 12.5

źródło: opracowanie własne