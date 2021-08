Redmi 10 to nadchodzący smartfon Xiaomi. W sieci pojawiły się rendery i specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co już wiemy o telefonie Redmi 10.

Redmi 10 to smartfon Xiaomi, który już pojawiał się w przeciekach. Jego premiera musi być nieodległa. Dostrzeżono go w jednym ze sklepów. Tam została udostępniona specyfikacja techniczna oraz rendery przedstawiające wygląd urządzenia. Wygląda na to, że szykuje się sprzedażowy hit. Zobaczmy, co wiemy o Redmi 10.

Smartfon Redmi 10 ma 6,5-calowy ekran Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor MediaTek Helio G88 wspomagany przez 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie o mocy 18 W.

Redmi 10 ma także poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Pozostałe trzy mają matryce 8, 2 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką MIUI. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi 10 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G88

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło