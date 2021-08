Xiaomi Mi Mix 4 Global to międzynarodowa wersja nowego flagowca chińskiej marki, której to jednak możemy nie ujrzeć. Smartfon ma premierę w Chinach już 10 sierpnia. Prawdopodobnie jednak nie zobaczymy go na innych rynkach. Podobnie było ze składanym modelem Mix Fold.

Informacje o braku Xiaomi Mi Mix 4 Global przekazała Agatha Tang z działu PR chińskiej marki. Jeden z fanów zapytał o dostępność smartfona poza Państwem Środka. Przedstawicielka firmy odpowiedziała jednak, że obecnie w planach nie ma takiej ewentualności. To niedobra informacja.

Xiaomi Mi Mix 4 Global może się nigdy nie pojawić

Składany smartfon Mix Fold również nie doczekał się międzynarodowej wersji. Jego dostępność także ograniczono do Państwa Środka. W przypadku modelu Xiaomi Mi Mix 4 może być podobnie. Skąd takie decyzje? Tego do końca nie wiadomo, ale może to być związane z globalnymi brakami półprzewodników, co ogranicza producentom smartfonów możliwości.

