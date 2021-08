Realme 8s to nowy smartfon chińskiej marki. Mamy okazję zobaczyć jego zdjęcie. Częściowa specyfikacja techniczna Realme 8s też jest znana.

Realme 8s to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Jakiś czas temu w sieci pojawiła się jego częściowa specyfikacja techniczna oraz rendery prasowe. Te nie ujawniły nam jednak przodu obudowy. Teraz pojawiło się zdjęcie, które pokazuje nam telefon z tej strony. Zobaczmy, jaki Realme 8s ma ekran.

Realme 8s ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które umieszczono w narożniku. Wiemy, że jest to 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. Będzie on w stanie prezentować obraz w 90 Hz. Sam przedni aparat ma sensor 16 MP. Główny z tyłu otrzyma matrycę 64 MP.

Wiemy, że Realme 8s ma procesor MediaTek Dimensity 810. SoC będzie wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Realme 8s – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 810

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i audio 3,5 mm

Android 11 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło