OnePlus 9 Pro w kolorze Matte White w drodze. Z zakupem może być problem

OnePlus 9 Pro wkrótce otrzyma nowy wariant kolorystyczny obudowy, który dołączy do tych istniejących. Najpierw w tym temacie zaczęło dochodzić do przecieków. Teraz odcień Matte White, czyli biały mat, został potwierdzony przez producenta. Ten opublikował oficjalne rendery prasowe, które ujawniają nowy model.

OnePlus 9 Pro w kolorze Matte White widoczny jest poniżej. Producent deklaruje, że tył obudowy wykonany jest z użyciem specjalnego procesu AG. To sprawia, że plecki są bardziej odporne na odciski palców i smugi. Poniżej oficjalne rendery prasowe, które udostępniła firma.

OnePlus 9 Pro w kolorze Matte White może nie być ogólnodostępny

Wiemy, że OnePlus 9 Pro w odcieniu Matte White na pewno zostanie wprowadzony do oferty w Chinach. Jak będzie w przypadku innych rynków? To na razie pozostaje tajemnicą, co warto mieć na uwadze. Zawsze zostają do wyboru trzy pozostałe kolory o nazwach Morning Mist, Forest Green oraz Stellar Black. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

6,7-calowy ekran Fluid Display o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 1-120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie 16 MP

aparat fotograficzny 50 + 48 + 8 +2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OxygenOS 11

