Google Pixel 5a 5G z datą premiery. Jest też cena smartfona

Google Pixel 5a 5G to smartfon, który pojawia się w przeciekach od dawna. Jest data premiery, choć na razie są to jeszcze niepotwierdzone informacje. Wygląda jednak na to, że debiut odbędzie się w tym tygodniu. W sieci pojawiła się również cena Google Pixel 5a 5G. Zobaczmy, co już o nim wiemy.

Data premiery modelu Google Pixel 5a 5G to rzekomo 26 sierpnia. Wtedy ma odbyć się zapowiedź nowego smartfona. Pamiętajmy jednak, że jego dostępność ma być mocno ograniczona. Cena to 450 dolarów.

Google Pixel 5a 5G ma dostać procesor Snapdragon 765G oraz 6,2-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+. Procesor ma być wspomagany przez 6 GB pamięci RAM. Bateria ma pojemność 4650 mAh. Tylny aparat fotograficzny ma sensory 12 MP. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Google Pixel 5a 5G – specyfikacja techniczna

6,2-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 765G

6 lub 8 GB pamięci RAM

6 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 MP

bateria o pojemności 4650 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

156,2 x 73,2 x 8,8 mm

Android 11

źródło