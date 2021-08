Samsung Galaxy A52s już blisko. Są oficjalne rendery prasowe

Samsung Galaxy A52s to smartfon, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Znana jest już jego częściowa specyfikacja techniczna i cena. Teraz mamy okazję zobaczyć oficjalne rendery prasowe telefonu. Te ujawniają, że Samsung Galaxy A52s trafi na rynek w co najmniej czterech kolorach obudowy. Rzućmy sobie na to okiem.

Samsung Galaxy A52s widoczny jest poniżej. Smartfon jest bardzo podobny do poprzednika. Też ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano. Z tylu obudowy mamy podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny. Urządzenie prezentuje się naprawdę dobrze.

Kompletna specyfikacja modelu Samsung Galaxy A52s nadal tajemnicą

Samsung Galaxy A52s dostanie Snapdragona 778G i będzie to zapewne najważniejsza zmiana względem poprzednika. Więcej znaczących modyfikacji się nie spodziewamy. I choć kompletna specyfikacja techniczna smartfona jeszcze nie wyciekła, tak spodziewajmy się wiele elementów wspólnych z poprzednim modelem. Tak więc oczekujmy 6,5-calowego ekranu 120 Hz czy aparatu fotograficznego z głównym sensorem z matrycą 64 MP.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło