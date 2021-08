Realme GT Master Edition wkrótce w Europie. Jest cena

Realme GT Master Edition debiutował w zeszłym miesiącu. Teraz smartfon zmierza do Europy. Tak więc pojawi się także w Polsce. Do sieci wyciekła cena. Ta wyniesie 349 euro, czyli około 1590 złotych. Dotyczy to modelu Realme GT Master Edition w opcji z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane.

Jest więc w zasadzie niemal pewnym, że cena Realme GT Master Edition w Polsce wyniesie za wspomnianą konfigurację 1599 złotych. Na początku jednak może pojawić się promocja, gdzie zapłacimy nieco mniej. To wyjaśni się z czasem. Data premiery smartfona w Europie nie jest na razie znana.

Wiemy też, że cena Realme GT Master Edition w opcji z 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane ma być o 50 euro wyższa. Jeśli tak, to w Polsce może to być kwota na poziomie 1799 złotych, co również wyjaśni się z czasem. Ceny są całkiem przyzwoite. Tym bardziej, gdy pod uwagę weźmiemy specyfikację techniczną. Ta widoczna jest poniżej.

Realme GT Master Edition – specyfikacja techniczna

6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

174 g

Android 11 z nakładką producenta

