Realme GT Flash to nowy smartfon marki. Do sieci wyciekła jego specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co już wiadomo o wyposażeniu modelu Realme GT Flash.

Realme GT Flash to pierwszy smartfon z obsługą ładowarki MagDart. Urządzenie na razie skrywało przed nami jeszcze sporo tajemnic w przeciwieństwie do wspomnianej technologii. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy więc, co już wiadomo o Realme GT Flash.

Smartfon Realme GT Flash ma 6,7-calowy ekran AMOLED E4 o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 888+. Rozmiar pamięci operacyjnej RAM i miejsca na dane nie jest na razie znany. Bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera ładowanie o mocy do 65 W.

Realme GT Flash ma również potrójny aparat fotograficzny z dwoma sensorami Sony MX766 50 MP, z czego jeden obiektyw wspiera OIS. Elementem uzupełniającym jest kamerka 2 MP. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 32 MP. Jest też NFC. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme GT Flash – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED E4 o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888+

pamięć RAM – brak informacji

miejsce na dane – brak informacji

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

źródło